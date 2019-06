Secondo quanto riporta Gianluca Di Marzio, Vanja Milinkovic-Savic è vicino a lasciare il Torino: sul portiere, fratello di Sergej, c'è l'interesse dello Standard Liegi. Vicina l'intesa per un prestito. E il laziale? Situazione di stallo per il Milinkovic biancoceleste: la priorità bianconera, in questo momento, si chiama Paul Pogba. Soltanto nel caso in cui il francese dovesse saltare, allora la Juve potrebbe virare sul centrocampista serbo, la cui valutazione resta intorno ai 90 milioni. Tanti, troppi per le intenzioni di Paratici e Nedved: la loro prima offerta resta ferma sui 60, e la trattativa si preannuncia lunga e non di facile riuscita.