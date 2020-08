Da stasera in cima all'account Twitter ufficiale della Juventus campeggia un video motivazionale per caricare l'ambiente bianconero in vista dell'avventura in Champions League. Una sequenza di immagini e messaggi chiara e incisiva, condita dalla giusta colonna sonora: 11 mesi fa è partita una lunghissima stagione, che ha portato la Juve a giocarsi nella tana torinese dell'Allianz Stadium, contro il Lione dopodomani, l'accesso alla Final Eight di Lisbona. "Non importa quanto sia dura - si legge alla fine del video -. Uniti possiamo arrivare ovunque!"

