Da Thiago Motta a Tudor, perché la Juventus continua a subire goal su palla inattiva

In due partite di differenze tra la Juventus di Thiago Motta e quella di Igor Tudor c e ne sono state. Dal sistema tattico alla posizione di alcuni giocatori ma soprattutto l'idea di gioco, molto più verticale e votata al pressing quella del tecnico croato, decisamente più ragionata quella di Motta. Non è però tutto cambiato ed era impossibile pensarlo. A Roma,

"Mi piacciono i calci piazzati, si guadagnano punti, si muove la classifica. E' una parte che diventa sempre più importante e va lavorata forte", aveva dichiaratonella conferenza stampa di presentazione. Ecco, per ora, hanno portato a due punti persi, quelli dell'Olimpico, dove la Roma su calcio d'angolo ha trovato il goal del pareggio confermando il grosso problema della squadra bianconera in queste situazioni di gioco.Con quello di Shomurodov,Un'enormità se pensiamo ad esempio alle ultime stagioni, quando la squadra si era dimostrata una delle migliori in tal senso. A Firenze si era ritrovato tutto solo Gosens, questa volta il "buco" lasciato di bianconeri è stato ancora meno comprensibile, con l'attaccante giallorosso completamente libero di calciare a pochi passi da Di Gregorio.Ecco, maTudor nel post partita è entrato nel dettaglio: "Oggi mancavano Bremer, Gatti, Cabal, è la struttura dei giocatori che decide tanto". Insomma, questioni di uomini e caratteristiche della rosa, che senza giocatori come soprattutto Bremer e Gatti perde tanto anche in queste situazioni specifiche. Ma chiaramente non può essere solo questo, è anche una questione di attenzione ai dettagli, di concentrazione in momenti delicati.Senza dubbio il tecnico croato ci continuerà a lavorare, anzi, ci lavorerà sempre di più, perché la qualificazione in Champions passerà anche da queste cose. Come migliorare? Una via l'ha tracciata Tudor: "Mi sono poggiato sul modo di difendere che avevano fino ad ora, vedremo in futuro, sicuro c'è da migliorare". Il tecnico ha quindi spiegato di avercon la speranza di risolvere finalmente questo grosso difetto.