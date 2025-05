Da Thiago Motta a Tudor: la stessa polemica dopo mesi

Getty Images

Non ha alzato particolarmente la voce e non ha certo giustificato la mancata vittoria attraverso gli episodi arbitrali e tutto ciò che è successo all'Olimpico tra, ma Igorcomunque ci ha tenuto a esprimere il suo pensiero. Ha provato a lasciare perdere n elle prime interviste post partita ma poi in conferenza stampa non è più riuscito a "trattenersi".Lazio-Juve è stata una partita complicatissima per Massa, che nelle difficoltà, è crollato. Altri allenatori avrebbero incentrato tutto il post partita sugli episodi dubbi.. Tudor si è concentrato su altro; sul carattere mostrato dalla squadra, sulla spiegazione di alcuni cambi. Poi in conferenza, ha però dato il suo punto di vista anche sul principale episodio; l'espulsione di Kalulu per il colpo dato a Castellanos.

"Queste vie di mezzo, questi rigorini e questi rossini che vanno combattuti.questo mi piace di meno rispetto al calcio del passato". Parole che allargano lo sguardo e non si concentrano solamente su quanto successo in Lazio-Juventus. "Non bisogna fare gli attori e buttarsi", vi ricordate chi aveva espresso lo stesso concetto qualche mese fa?il predecessore di Tudor. "Le simulazioni: siamo passati all'altro estremo. Falli che non possono esistere e poi il contatto, si rotola, fa cinema, e diventa una cosa troppo teatrale. Non fa bene il gioco", disse a settembre l'italo-brasiliano, che tornò sulla questione dopo l'espulsione per simulazione di Conceicao in Juve-Cagliari: "L’arbitro ha visto simulazione e ha ammonito giustamente perché la simulazione non va fatta. Ora bisogna farlo sempre, altrimenti fa male al calcio".