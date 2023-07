Per Arthur alla Fiorentina ormai manca solo l'ufficialità. Ieri il giocatore ha svolto le visite mediche. "Da tempo, scrive il Corriere dello Sport , non si vedeva un contratto così complesso da stendere ma, allo stesso tempo, così vantaggioso per tutte e tre le parti in causa, giocatore compreso. Il brasiliano si trasferisce in prestito con diritto di riscatto.