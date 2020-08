1









Nove scudetti negli ultimi nove anni: "Si fa quasi fatica anche solo a dirlo" ha scherzato il presidente Agnelli durante la presentazione di Pirlo. Eppure è così, una cavalcata pazzesca iniziata nel 2011-12 con Antonio Conte in panchina. Sono cambiati allenatori e giocatori, avversarie e schemi, ma il risultato è sempre quello: Juve Campione d'Italia. Punto. Ma dov'erano i protagonisti del nono scudetto quando la Juve iniziava il ciclo vincente nella stagione 2011-12? Sarri era stato appena esonerato dal Sorrento in Lega Pro, alcuni giocatori erano già titolari in altre squadre e altri nemmeno professionisti.



