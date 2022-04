"Nonostante stia fra i pali, sono ben 190 i palloni recuperati in stagione da Szczesny, primo giocatore di movimento in questa classifica è Locatelli con 153. Rabiot è il bianconero che vinto più contrasti, 48, mentre è Dybala il leader nella rosa per tiri effettuati, 87, e nello specchio, 33. In entrambe queste ultime due classifiche, al secondo posto, Morata".



I rankings dal sito ufficiale della Juventus