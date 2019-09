Campionato fermo, nazionali in campo. I riflettori della Juvetus sono accesi su quei giocatori che oggi scenderanno in campo per le gare di qualificazione ad Euro 2020 o per qualche amichevole internazionale. Vediamo chi sono. Germania-Olanda con il bianconero sullo sfondo: da una parte Emre Can, dall'altra de Ligt, con la nazionale del centrocampista al secondo posto a +6 sugli Oranje e dietro solo alla sorpresa Irlanda del Nord (che ha una partita in più). Alla stessa ora scenderà in campo Wojciech Szczesny che con la sua Polonia affronterà la Slovenia: il portiere bianconero finora non ha mai subito gol nelle prime quattro partite di qualificazione all'Europeo, nelle quali Piatek e compagni hanno sempre vinto.



SUDAMERICA - Bisogna aspettare notte fonda per vedere un'altra sfida tutta juventina nell'amichevole tra Brasile e Colombia, in programma alle 2.30: si affrontano Alex Sandro e Cuadrado che potrebbero anche trovarsi sulla stessa fascia. Un'ora e mezza dopo tocca all'Uruguay di Bentancur, che sfiderà in amichevole la Costa Rica. Per il centrocampista della Juventus si tratterebbe del debutto stagionale in gare ufficiali dopo le panchine contro Parma e Napoli.