"Dobbiamo pensare a lavorare e a vincere col Cagliari martedì. Poi dopo le feste ci aspettano due mesi bellissimi, con scontri diretti in Serie A e gare di Coppa e Champions".Ci concentriamo su questa frase di Allegri, pronunciata ieri nel postpartita di Bologna-Juventus su JTV, per andare a capire nel dettaglio come si comporranno questi "due mesi bellissimi",, indomani del match col Cagliari che chiuderà il girone d'andata di Serie A, nonché inizio della sosta natalizia,Tutto già stabilito a livello di date. Si parte davvero col botto e si gioca ogni tre giorni:(all'Allianz Stadium) all'Epifania, trasferta acontro Mourinho il 9, Supercoppa Italiana a San Siro contro l'il 12. Poi doppia sfida casalinga:il 15, e il 18 debutto in Coppa Italia contro la. Infine il 23 si torna allo stadio Meazza per sfidare il Milan in campionato.Dopo questa tirata micidiale, un po' di respiro a cavallo di gennaio e febbraio e si torna in pista il weekend del 5-6, a Torino contro ilIn infrasettimanale potrebbe essere poi il(dipende cosa si sarà fatto il 18 gennaio con la Samp) contro una tra Cagliari e Sassuolo. Il weekend del 12-13 si va a Bergamo per l'La settimana successiva si riceve il Toro per ilInfine, il 22, la data da cerchiare in rosso, anzi in giallo: al termine di questo bel tour de force d'inizio 2022, la stagione entra davvero nel periodo caldo: andata degli ottavi di finale di Champions League, sul campo delLa speranza, anzi la volontà, della Juve è naturalmente quella di far sì che siano davvero dei mesi bellissimi, come affermato dall'allenatore. Di sicuro ci vorrà una squadra sempre più rodata e meno incline agli infortuni. E durante il primo di questi due mesi, magari un piccolo rinforzo dal mercato.