Sono tre i giocatori della Juventus che ieri hanno vestito la maglia dell'Italia nella finale per il terzo posto di Nations League vinta contro il Belgio 2-1 all'Allianz Stadium. Senza lo squalificato Leonardo Bonucci e con capitan Chiellini lasciato a riposo, il c.t. Mancini ha schierato al centro della mediana Manuel Locatelli e all'ala sinistra Federico Chiesa. Al 20' del secondo tempo è entrato Moise Kean a sostituire Raspadori come centravanti. Infine Federico Bernardeschi è entrato solo in pieno recupero: standing ovation per l'amico e compagno Chiesa.