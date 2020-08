5









Se in casa Juventus è iniziata una rivoluzione basata sulla freschezza, gioventù e attaccamento ai valori del club, a Barcellona è quasi l’anno zero. La disfatta storica in Champions League (ko 8-2 contro il Bayern Monaco) ha generato un terremoto di eventi: via Quique Setien e Eric Abidal, due elementi non apprezzati dallo spogliatoio, dentro Ronald Koeman come nuovo tecnico. L’impressione è che siamo solo all’inizio della rivoluzione blaugrana, che tra qualche mese coinvolgerà anche la presidenza, mentre nell’immediato soprattutto la rosa. Il numero uno dei catalani Josep Maria Bartomeu ha tolto dal mercato Leo Messi, suggestione dell’Inter, e poi ha nominato una serie di giocatori fondamentali per il futuro: "Messi è tra i giocatori incedibili, ma non è l'unico. Ci sono anche Ter Stegen, Lenglet, De Jong, Semedo, Dembelé e Griezmann”. Tante le nomination, almeno quanto quelle dimenticate. O forse fuori dal nuovo progetto blaugrana. Nel supermercato Barcellona, la Juventus potrebbe preparare una bella spesa. Sfoglia la gallery per vedere i blaugrana in orbita Juventus, non incedibili per Bartomeu