Domani sera la Juventus alle 18:30 affronterà lo Spezia per la 5^ giornata di Serie A, primo turno infrasettimanale di questo campionato. E lo fa non solo per cacciare lo spettro della vittoria che ancora manca dopo 4 partite, ma anche per sfatare il tabù della porta inviolata. E quale avversario migliore per provarci?

No, nessuna affermazione irrispettosa nei confronti della squadra ligure, passata in estate dalla gestione di Italiano a quella di Thiago Motta. Ma è che contro lo Spezia, il 2 marzo all'Allianz Stadium, ancora nell'era Pirlo, arrivò una vittoria per 3-0 (Morata-Chiesa-Ronaldo) che costituisce ad oggi l'ultimo clean sheet della Juve entro i confini nazionali. Un po' troppo per chi vuole tornare a dominare in Italia. E domani, stavolta in trasferta al Picco, c'è di nuovo lo Spezia. Non subire gol per chiudere il cerchio spezzino e tornare a vedere uno "zero" alla casella gol subiti al fischio finale.



Peraltro, anche quella gara rischiò di finire con una rete incassata dalla Juve, dato che all'ultima azione Demiral causò un rigore, poi però parato da Szczesny a Galabinov.