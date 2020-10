In questa serata di Halloween, ultime ore di ottobre, la Juventus ha pubblicato sul suo profilo Twitter ufficiale il calendario del mese di novembre. Saranno sei le partite dei bianconeri (4 in campionato, 2 in Champions League): si inizia domani contro lo Spezia, poi mercoledì la trasferta di Budapest contro il Ferencvaros e domenica prossima la terza gara fuori casa consecutiva, contro la Lazio. Dopo la sosta per le nazionali, all'Allianz Stadium arriveranno il Cagliari sabato 21 e il già affrontato Ferencvaros martedì 24. Infine, impegno esterno col Benevento sabato 28.