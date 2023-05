Come raccontato più volte da Massimiliano, in una stagione costellata da difficoltà c’è stato un aspetto positivo: la possibilità dei tanti giovani in rosa di avere spazio e mettersi in mostra. Il paradosso, oggi, è che ladei giovani rischia di perdere pezzi a causa del Mondiale Under 20 che si disputerà in Argentina dal 20 maggio.Nella lista dei convocati della Nazionale di casa c’è Matias. Il trequartista classe 2003 ha raggiunto un accordo con la Juventus per raggiungere i compagni dopo la partita contro la Cremonese del 14 maggio. Sarà ancora a disposizione, dunque, per la partita di domani contro l’Atalanta e per la gara d’andata della semifinale di Europa League contro il Siviglia. Niente Mondiale, invece, perche resta a disposizione di Allegri fino al termine della stagione. Per, non ci sono state richieste dalla Nazionale italiana. A fare il punto è stato proprio il tecnico livornese in conferenza stampa.