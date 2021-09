Il racconto del giornalista di Sky Sport, Massimo Ugolini: "Dopo un'ora dalal fine della partita, Massimiliano Allegri aveva finito la conferenza stampa e incrocia Spalletti che lo saluta, Il tecnico livornese non ha ricambiato il saluto, contrattaccando: "la devi fare finita con questo atteggiamento, hai fatto pressione per tutta la partita" ha stigmatizzato in maniera decisa l'atteggiamento di Spalletti. L'allenatore del Napoli pensava scherzasse ma non era così, aggiungendo: "io ho sempre perso contro la Juve, non capisco". Nell'anticamera degli spogliatoi i toni si sono accesi rispetto al punto di vista di Allegri su Spalletti. Durante l'alterco Agnelli ha aperto la porta e Spalletti se ne è andato"