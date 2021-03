DAL SITO UFFICIALE DELLA JUVENTUS





Giovedì 25 marzo a Parma si apre il lungo cammino delle qualificazioni Mondiali per l'Italia di Roberto Mancini. Il primo avversario è l'Irlanda del Nord. Nella storia dei confronti degli azzurri ci sono non pochi protagonisti juventini. Tra i tanti spicca Omar Sivori, argentino naturalizzato, che ha vestito la maglia della Nazionale facendo il suo esordio proprio in questa gara.



TANTA JUVE CON OMAR

Martedì 25 aprile 1961: mentre la Juve veste la maglia con tricolore, stella e coccarda della Coppa Italia, molti bianconeri vengono mandati in campo a Bologna per un'amichevole contro l'Irlanda del Nord. All'epoca il calendario azzurro non era fitto, questa è la prima gara dell'anno della Nazionale. L'Italia presenta una struttura fortemente bianconera, con la presenza di Mora, Nicolé, Sivori e Stacchini. Ed è proprio Stacchini a realizzare la doppietta che porta sul 2-0 i padroni di casa. Poi, dopo la rimonta degli ospiti, ci pensa il grande Omar a segnare la rete della vittoria per 3-2, lasciando un segno decisivo nella sua prima volta in azzurro.



ANCORA UN 10 BIANCONERO

Ancora un'amichevole, ancora una vittoria. Il 22 gennaio del 1997 Italia-Irlanda del Nord si gioca a Palermo. Ad accomunare le due sfide giocate a tanti anni di distanza c'è Cesare Maldini: in difesa nel 1961, stavolta Commissario Tecnico. La parte di Sivori la recita un altro numero 10 bianconero, Alessandro Del Piero. É lui a firmare la rete che chiude il match sul 2-0 con una punizione da posizione molto defilata. Pochi giorni prima, Alex ha partecipato al trionfale 6-1 a Parigi in Supercoppa Europea senza entrare nel tabellino dei marcatori. Lo farà nel match di ritorno, giocato proprio a Palermo, con due exploit di grande bellezza.



IL PRINCIPINO AZZURRO

L'ultimo Italia-Irlanda del Nord vale per le qualificazioni alla fase finale degli Europei e si gioca in un momento particolare della stagione. La pausa della Nazionale arriva dopo il match del 2 ottobre 2011 che ha visto la Juventus affrontare il Milan, sconfiggendolo per 2-0 grazie alla doppietta di Marchisio. E che questo sia il periodo d'oro di Claudio lo conferma la Nazionale: prima della gara contro i nordirlandesi, il Principino realizza un'altra rete in Serbia-Italia.



QUATTRO JUVENTINI PER TRE GOL

Nell'undici di partenza di Italia-Irlanda del Nord dell'11 ottobre 2011 ci sono quattro juventini. Cesare Prandelli schiera Buffon in porta, Barzagli e Chiellini al centro della linea difensiva a 4, Pirlo in cabina di regia. La copertina la conquista Cassano, autore di 2 dei 3 gol della partita, ma i bianconeri meritano tutti voti alti. Gigi salva la sua porta con due interventi dei suoi; Andrea si esalta con un'interpretazione del ruolo da dominatore del reparto; Giorgio mostra grande concentrazione; Andrea innesca l'azione che porta al 3-0.



PRIMA DELLA BATTAGLIA DI BELFAST

In questa foto vediamo Ermes Muccinelli, ala della Juventus, contro la difesa della Fiorentina in una gara degli anni '50. Perché non si può non ricordare il brutto precedente degli azzurri che proprio contro i nordirlandesi subirono una sconfitta che impedì loro di partecipare ai Mondiali in Svezia del 1958. Uno spareggio passato alla storia come «la battaglia di Belfast», terzo incontro tra le due formazion in pochi mesi. La prima volta fu però favorevole agli azzurri ed è questa anche la prima volta in assoluto che si incontrarono. Finì 1-0 a Roma e tra gli azzurri c'era la massiccia presenza di giocatori della Fiorentina campione d'Italia in carica con ben 6 elementi. Nessun juventino in campo, anche Muccinelli – che in bianconero ha disputato oltre 200 gare – in quel momento vestiva l'azzurro da giocatore della Lazio.