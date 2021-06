Quando si svolgono grandi tornei internazionali come gli Europei, è chiaro che ogni partita diventa una vetrina in cui i club possono osservare i giocatori più interessanti e maturare idee di mercato, o magari far maturare oppure accantonare, idee già sorte in precedenza. Euro 2020 è cominciato l'altroieri sera, e noi in questa mattinata abbiamo ricostruito una "formazione" di potenziali obiettivi della Juventus, o anche solo di giocatori che, in ottica di breve o medio-lungo termine, saranno sotto la lente d'ingrandimento di Federico Cherubini (non abbiamo messo Locatelli, che ormai è ben più di un semplice osservato speciale):