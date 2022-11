Manca più di un mese all'apertura del mercato invernale e in casa Juve si sta già lavorando sotto traccia su vari fronti da diverse settimane. La priorità della dirigenza è quella di consegnare a Max Allegri un esterno che possa agire nel ruolo di vice Cuadrado, con il colombiano che sembra destinato a lasciare la Mole al termine della stagione. L'obiettivo principale è diventato in poche ore il terzino dle Torino Singo, per il quale la Juve spera di ripetere la stessa operazione messa in piedi con Bremer. Ma le alternative non mancano, perchè restano vivi i nomi di Odriozola e Karsdorp, oltre ad altri nomi che riportiamo nella Gallery qui di seguito.