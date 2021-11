Eppure ci pensa, la Juventus. Ci pensa ad anticipare le tappe, a contribuire alla crescita di un gioiello che non hanno mai perso di vi sta a Torino. Anzi: che vorrebbero proprio valorizzare al massimo. Quanto fatto dain quest'inizio di stagione è sotto gli occhi di tutti: ha saputo imporsi nonostante le difficoltà del Genoa, e adesso vedremo che tipo di feeling instaurerà con Shevchenko, un grande rivale della storia che stavolta però può giocare di sponda con i bianconeri.Sì, perché la Juve ha ben capito dove tira il vento: l'obiettivo numero uno per gennaio è chiudere per l'arrivo di un centrocampista, compatibilmente a un'uscita - Ramsey è il primo nome -, ma allo stesso tempo con Vlahovic sul mercato occorrerebbe dirottare la disponibilità economica sul serbo. Secondo Calciomercato.com, un giusto mezzo può essere rappresentato proprio da Rovella. ià di proprietà dei bianconeri che l'hanno preso a gennaio scorso - per 18 milioni più 2 di bonus - lasciandolo in prestito al Genoa. Secondo gli accordi il classe 2000 dovrebbe rimanere in rossoblù fino alla fine di questa stagione, ma Allegri potrebbe richiamarlo alla base già a gennaio.