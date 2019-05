Il Real Madrid potrebbe essere costretto improvvisamente a cercare l’erede di Sergio Ramos. Il difensore sta valutando di lasciare il Santiago Bernabéu dopo 14 anni e, come riporta AS, nella lista dei possibili sostituti figurano diversi sogni di mercato della Juventus. Tra questi Kalidou Koulibaly, per cui il Napoli chiede oltre 100 milioni), e Matthijs de Ligt, su cui si stanno muovendo anche Barcellona e Manchester United. Una terza opzione porta ad un altro vecchio pallino dei bianconeri, José Giménez dell’Atlético Madrid: anche l’uruguaiano rappresenta però un obiettivo tutt’altro che semplice per il Real.