Domani sera al Gewiss Stadium di Bergamo andrà in scena il big match tra Atalanta e Juve, dove in palio ci sarà una posta altissima per le sorti di entrambe le squadre, soprattutto per quel che riguarda la lotta Champions. I bianconeri vengono da un momento d'oro, costituito dalle due vittorie contro Verona e Sassuolo, ma soprattutto dall'arrivo a Torino di Dusan Vlahovic che, ha letteralmente rivoluzionato gli obiettivi della squadra.



Dalle parti della Continassa infatti si sta pensando anche a qualcosa in più di una qualificazione alla massima competizione europea, al contrato della Dea che invece, sembra essersi ridimensionata drasticamente rispetto al 2021. Ma quella di domani sera sarà anche una sfida particolare per entrambe le squadre, dato che tantissimi sono stati i calciatori che hanno vestito sia la maglia bianconera che quella nerazzurra. Andiamo a vedere di seguito di chi si tratta.