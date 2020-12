È ormai cosa nota che in estate la dirigenza della Juventus, su indicazione del nuovo allenatore Andrea Pirlo, decise di investire e puntare su Federico Chiesa mettendo da parte e scartando l'idea di affondare il colpo per Houssem Aouar, centrocampista francese del Lione. Secondo quanto riporta il media transalpino, RMC Sport, la Juventus sarebbe ancora interessata al calciatore e sarebbe in corsa insieme a PSG, Real Madrid e Arsenal per acquisirne il cartellino. Tra queste, i parigini sarebbero la società maggiormente intenzionata ad avanzare un'offerta importante per aggiungere Aouar ad una rosa già ampiamente competitiva.