a Leverkusen per la qualificazione dell'Italia; lui che dopo il sogno di essere stato convocato nella nazionale maggiore, sperava di realizzarne un altro, ovvero di scendere in campo con la maglia azzurra. Non è stato così, né con Malta, rimanendo in panchina, né con l'Ucraina; partita in cui lo juventino non si è neanche "illuso" di giocare visto che è rimasto in tribuna. Fa niente, per un ragazzo che fino a pochi anni fa giocava in Serie D e avrà altre occasioni."Conosce il calcio", ha detto il c.t dell'Italia in riferimento a Cambiaso. Spalletti, nelle prove in allenamento lo ha provato come terzino che si accentra affiancandosi al regista, riporta Tuttosport. Un po' quello che fa molto bene. Cambiaso infatti probabilmente si troverà lui davanti domenica sera quando all'Allianz Stadium arriverà l'Inter.CONTRO L'INTER - Vista la situazione a centrocampo,Perché a proposito di "conoscere il calcio", Cambiaso può giocare su entrambe le fasce laterali, con la licenza anche di accentrarsi e diventare una "mezzala", cosa che tra l'altro si è già vista con la Juve. Da escludo in Ucraina-Italia a titolare nella sfida più importante della stagione fin qui, una settimana particolare per Cambiaso.