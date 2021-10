Massimiliano Allegri lo ha lasciato intendere in conferenza stampa: contro il Sassuolo potrebbe esserci una chance per. Anche dal primo minuto. Complice anche un po' di turnover per Manuel Locatelli, fin qui costretto agli straordinari, il brasiliano potrebbe scendere in campo per la prima volta da titolare quest'anno. Fin qui solo spezzoni: un quarto d'ora con la Roma, poco meno di 10 minuti con l'Inter. Apparizioni, però, in cui Arthur ha dimostrato di essere in palla: con la condizione giusta, che arriverà, può essere lui "il nuovo acquisto" per il centrocampo di Allegri, in attesa di quello che cambierà con il mercato.l'ultima volta in cui Arthur era sceso in campo dal primo minuto con la maglia della Juventus risale infatti allo scorso 12 maggio, proprio contro i neroverdi. Allora al Mapei Stadium: Arthur giocò un'ora, uscendo sul punteggio di 2-1 per la Juventus (la partita sarebbe finita 3-1). Quella fu l'ultima di 13 partite da titolare su 22 presenze in Serie A, condite un solo gol e nessun assist, alle quali vanno sommate sette presenze in Champions League (quattro da titolare), due in Coppa Italia (una da titolare) e una in Supercoppa Italiana (da titolare contro il Napoli).