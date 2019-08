Come racconta Calciomercato.com, Pjanic non ha convinto fino in fondo Maurizio Sarri durante il precampionato, con il tecnico che sta valutando anche possibili alternative per il ruolo di mediano davanti alla difesa, non ultimo Adrien Rabiot, centrocampista polifunzionale arrivato a parametro zero proprio in questa finestra di mercato, senza dimenticare Rodrigo Bentancur. Una prospettiva che non può lasciare indifferente il PSG, che appena un anno fa era pronto ad offrire quasi il doppio dell'ingaggio al giocatore per portarlo sotto la Tour Eiffel.