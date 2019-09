Paulo, vinta per 2-0 dalla Juventus. Era un test importante per la Joya, schierato dal primo minuto al fianco di Cristianonel tandem d'attacco del 4-3-1-2 di Maurizio, che ha speso parole d'elogio per lui in conferenza. Superato a pieno dall'argentino, che ha anche sfornato l'assist per CR7 in occasione del raddoppio bianconero. E, non a caso, dopo il gol è stato proprio il portoghese a cercare ripetutamente Dybala con il dito per festeggiare insieme la rete