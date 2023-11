. Valutazioni in corso, decisioni tutte da prendere. Ma Londra rappresenta l’ombelico cui convergono tutti i principali traffici della ricca Premier League, anche oltre i numerosi club della capitale. Come conferma anche Tuttosport, "Giuntoli e Manna hanno parlato con il Tottenham di Pierre-Emile Hojbjerg, in campo nella ripresa all’Hotspur Stadium, ma non soltanto". Nelle ultime settimane, per la mediana ha preso quota l’opzione Kalvin Phillips, profilo di caratura mondiale che, però, nel City dei fuoriclasse ha finora raccolto appena 89’ in campionato e 8’ in Champions: ha stipendio e cartellino fuori portata, ma i Citizen potrebbero anche “accontentarsi” di cederlo in prestito per garantire continuità di rendimento a lui e mantenimento del valore dell’investimento a loro.E non è finita qui. Come si legge, "gli infiniti incroci della Londra di Besant hanno permesso a Giuntoli e Manna di soppesare anche altre candidature. Come quella di Jadon Sancho per rinforzare il reparto offensivo di Allegri, sfruttando la rottura totale tra l’inglese e il tecnico Ten Hag e l’apertura del Manchester United a contribuire al ricco ingaggio (oltre 20 milioni a stagione!) pur di alleggerirsi di un separato in casa". Sulla lista resta anche Thomas Partey dell’Arsenal, che piace anche all’Atletico Madrid. Un suo arrivo in Spagna aprirebbe all'addio di Rodrigo De Paul, nome che resta in cima alla lista di Giuntoli insieme a Lazar Samardzic.