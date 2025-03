Da Sanchez a Simeone, chi sono i giocatori già rigenerati dalla cura Tudor

AFP via Getty Images

Chi se lo ricorda il, quello che nel 2022, dopo una stagione da nove gol, fu salutato con una buonuscita? Eppure, è stato proprio Igor Tudor a dare una nuova vita a Alexis Sánchez all’Olympique Marsiglia, dove il cileno ha trovato una seconda giovinezza, con 18 gol in 44 presenze, a 36 anni. Una stagione talmente brillante da convincere l’Inter a riportarlo a Milano, seppur poi il ritorno non si sia rivelato altrettanto fortunato, con una versione più compassata e meno ispirata rispetto ai tempi francesi, che erano stati i migliori dalla sua annata d’oro all’Arsenal nel 2016-2017.

Una storia simile si può raccontare anche per Giovanni Simeone, anche se, a differenza di Sánchez, il Cholito non è certo a fine carriera. La sua migliore stagione è stata quella del 2021-2022, quando Tudor lo ha guidato all’Hellas Verona, facendolo esplodere con 17 gol dopo essere subentrato a Eusebio Di Francesco. Questa fantastica annata gli è valsa il trasferimento al Napoli, dove ha continuato a far parlare di sé.Alla Juventus, adesso, si spera che il cambio di allenatore e il nuovo approccio di Tudor possano fare lo stesso miracolo con Kenan Yildiz, un giovane talento da rilanciare. Come nel caso di Sánchez e Simeone, la Juventus punta su una combinazione di fiducia, stimoli, lavoro e “liberazione” per far emergere la classe del numero 10. E, soprattutto, si spera che un eventuale exploit non si trasformi in un cambiamento di maglia a fine stagione, ma che Yildiz possa finalmente costruire un futuro importante alla Juventus.