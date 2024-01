Juventus, le notizie del 20 gennaio 2024

E' stata una giornata particolare, un po' d'attesa e un po' di aspettative. Laè partita e ha raggiunto Lecce: la partita di domani, come ha raccontato Allegri in conferenza stampa , sarà una di quelle determinanti. E per due motivi.Il primo: nelle ultime trasferte i bianconeri hanno sempre preso gol, e con il Lecce hanno sofferto molte volte più del previsto. Il secondo: vincere porterebbe la Juve al primo posto in classifica. Non per una notte, ma almeno per una settimana.Questa e altre: tutte le notizie del 20 gennaio 2024 sono nella nostra gallery dedicata. La trovi scorrendo in basso.