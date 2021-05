Gennaro Tutino è uno dei principali artefici della promozione in Serie A della Salernitana. Di proprietà del Napoli, Tutino in una videoconferenza con una scuola di Battipaglia, in provincia proprio di Salerno, si è lanciato in una considerazione sulla Juventus e sul campionato di Serie A: "Grande squadra che non mi sta simpatica, però ha fatto una grande cosa vincendo per nove anni consecutivi. Ma stava diventando un po’ pesante, fa piacere aver cambiato un po’ e che lo scudetto sia passato nelle mani di un’altra squadra".