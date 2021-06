DAL SITO UFFICIALE DELLA JUVENTUS



Oggi Italia-Galles a Roma chiude il girone dell'Europeo e un cammino finora molto positivo delle due nazionali. L'occasione per una sfida in famiglia tra i componenti della Juve presenti in azzurro e Ramsey, brillante protagonista e autore di un gol nell'ultima gara con la Turchia.



UNA RETE GALLESE-BIANCONERA



Italia-Galles si è giocata 9 volte, in un periodo che va dal 1965 al 2003. Spesso i giocatori della Juve sono stati determinanti e in un caso a risultare decisivo è un attaccante britannico. Stiamo parlando di Ian Rush, che nell'amichevole del 4 giugno 1988 decide la sfida giocata a Brescia segnando il gol della vittoria dei suoi, in quella che è l'unico exploit del Galles nel nostro Paese. A marcarlo c'è Riccardo Ferri e proprio contro l'Inter, pochi mesi prima a Torino, Rush si procura un calcio di rigore per una trattenuta dello stesso stopper nerazzurro.



LA PRIMA AMICHEVOLE



Risale al 1° maggio 1965 il primo confronto tra Italia e Galles. Si gioca a Firenze, gli azzurri vincono nettamente 4-1 e la coppia centrale schierata dal C.T. Edmondo Fabbri è interamente juventina, formata da Bercellino e Salvadore. Un riconoscimento alla squadra bianconera che induce Hurrà Juventus addirittura a proporre in copertina un momento del match con Salvadore impegnato a contrastare un'offensiva avversaria.



TANTA JUVE IN CAMPO



C'è davvero moltissima Juve in campo in un'altra gara amichevole, giocata a Terni nel 1996. Un'altra affermazione netta dell'Italia – guidata da Arrigo Sacchi –, un 3-0 con marcatori due attaccanti della squadra di Lippi (Del Piero e Ravanelli), con in aggiunta Casiraghi che è un ex della Signora. Altri rappresentanti della squadra campione d'Italia sono Peruzzi, Ferrara, Torricelli che gli dà il cambio, Di Livio e Conte.



L'ACUTO DI INZAGHI



Italia-Galles non si è mai disputata in una fase finale dell'Europeo, ma esistono precedenti durante le qualificazioni delle edizioni del 2000 e del 2004. Il 5 giugno 1999 si conferma la tradizione dei successi rotondi con un 4-0. In gol vanno Vieri, Inzaghi, Maldini ed Enrico Chiesa, il papà di Federico. Inzaghi ha appena chiuso il campionato con la Juve andando in gol nella gara con il Venezia. Nella foto lo si vede abbracciato a Thierry Henry: sarà la sua Francia, proprio contro l'Italia, a trionfare nell'Europeo dell'anno dopo.



LE CONFERME DI ALEX



Abbiamo già citato un gol di Del Piero al Galles. Alex si conferma anche nelle due gare che portano l'Italia di Trapattoni all'Europeo del 2004. La rete in trasferta non basta ad evitare la sconfitta. Quella in casa, a Milano, chiude una gara strepitosa del suo ex compagno d'attacco nella Juve, Filippo Inzaghi, autore di una tripletta. Il 10 bianconero realizza il punto del definitivo 4-0 e conferma il suo ottimo momento, visto che è arrivato a questa gara dal debutto in campionato con l'Empoli (nella foto) dove mette a segno una doppietta.