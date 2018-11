di Lorenzo Bettoni, inviato a Torino

La stagione si avvicina al giro di boa e, assieme ai bilanci sportivi, la Juventus inizia a pensare anche alle mosse per costruire il futuro. I bianconeri lo fanno prendendo in considerazione, prima di tutto, chi già veste già la maglia della Juve. Il mercato in entrata, infatti, dipenderà anche da chi lascerà Torino in estate o, magari, già a gennaio. Il futuro dei vari Rugani, Alex Sandro, Mandzukic e Benatia, ad esempio, potrebbe cambiare le strategie di mercato della Juve a breve e lungo termine e in queste ore alla Continassa si stanno prendendo in considerazione tutte le opzioni per il futuro.



RINNOVI - Benatia, Mandzukic e Alex Sandro vanno in scadenza nel 2020 mentre Rugani ha un anno in più di contratto. Nonostante questo, le voci sul possibile rinnovo dell'ex Empoli sono vive da tanto tempo e non sono state mai smentite dai diretti interessati. Il club parlerà con l'agente del calciatore a partire da dicembre-gennaio anche se, prima di firmare, Rugani vuol vederci chiaro circa il suo minutaggio. Fino a questo punto della stagione il difensore toscano ha messo assieme solo tre presenze (181 minuti) e prima di mettere nero su bianco un nuovo accordo, Rugani cercherà di capire quali sono i margini per essere davvero protagonista in bianconero. In caso di responso negativo non è esclusa la cessione a fine stagione, mentre la partenza nel mese di gennaio è da escludere.



SANDRO E CO. - Nonostante i rumours provenienti dall'Inghilterra, anche Alex Sandro resterà alla Juventus a gennaio. Nel mercato invernale il brasiliano non lascerà Torino e la Juve spera di arrivare il prima possibile ad un accordo per il rinnovo. I bianconeri hanno fretta perché non voglio arrivare all'inizio della prossima stagione con il contratto di Alex Sandro in scadenza ma la fretta del club non è la stessa del calciatore che ancora nicchia sul nuovo accordo. Anche in questo caso, il divorzio a fine stagione non è da escludere, specialmente in caso di mancato rinnovo. La situazione contrattuale di Alex Sandro, come detto, è del tutto speculare a quella di Mandzukic e Benatia. Il croato è un pallino di Allegri anche se la prossima estate potrebbe essere l'ultima a disposizione della Juve per cedere l'attaccante ormai 32enne. L'impressione, però, è che se Allegri resterà al timone della Vecchia Signora, Mandzukic avrà ottime possibilità di rimanere a Torino.



MAL DI PANCIA - Infine Benatia, l'unico fino a questo momento a lamentarsi per il minutaggio concessogli da Allegri. Il difensore marocchino non ha scartato l'ipotesi di un addio a gennaio ("Vedremo con la società") ma in questo momento in casa Juve non si sta pensando alla sua partenza. Più facile che si arrivi a fine stagione per poi stringersi la mano e salutarsi anche se ad oggi il futuro prossimo di Benatia dipende, molto, dalle offerte che arriveranno sul tavolo della Juve e soprattutto dai possibili sostituti a cui i bianconeri possono arrivare già a gennaio. A poco più di un mese dall'apertura del mercato invernale, però, di difensori del livello di Benatia, magari a buon prezzo, non ce ne sono.



