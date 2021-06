La Juventus si sta muovendo sul mercato in entrata e sta intavolando le prime trattative, ma c'è un piccolo esercito di giocatori che stanno per tornare in bianconero dai vari prestiti. Cosa farà di loro la Juve?



Ce lo spiega Calciomercato.com:



Daniele Rugani è quello con più possibilità di restare, qualora la Juve vendesse Demiral e piazzasse Dragusin nell'affare Locatelli.

Mattia De Sciglio, non riscattato dal Lione, sarà ceduto: ci potrebbe voler tutta l'estate per trovare la giusta destinazione.

Marko Pjaca, reduce da una stagione non esaltante al Genoa, sarà ceduto.

Mattia Perin vorrebbe invece andarsene lui, per giocare titolare, mentre la Juve vorrebbe convincerlo a restare come secondo di Szczesny.

Luca Pellegrini, al rientro dal Genoa come Pjaca e Perin, proverà nel ritiro estivo a convincere Allegri per tenerlo come vice Alex Sandro, dato che Frabotta andrà via.

E poi c'è un manipolo di giovani come Nicolussi, Kastanos, Gori, Del Favero e Coccolo, per i quali la Juve è aperta sia a cessioni definitive che in prestito a seconda delle offerte che arriveranno.