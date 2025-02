Da Rugani a Kostic, gli ex Juventus festeggiano in Europa League

BRUNO FAHY



La partita di Kostic in Europa League

Passaggi: 31/39 (79%)

Passaggi chiave: 4

Expected assist: 0,4

Tiri in porta: 1

Tiri fuori: 1

Duelli (vinti): 7 (5)

La partita di Rugani in Europa League

Duelli a terra (vinti): 1 (1)

Duelli aerei (vinti): 3 (3)

Takles: 1

Intercetti: 4



Rugani e Kostic tornano alla Juventus?

Prosegue l'andata dei playoff europei; dopo lain campo anche l'Europa League e la Conference. Tra le italiane solo la Roma impegnata contro il Porto. La Lazio e la Fiorentina infatti si sono già qualificate per gli ottavi rispettivamente di Europa e Conference League. Allargando lo sguardo però, sono scesi in campo alcuni ex giocatori della Juventus, che in realtà potrebbero tornare a giugno, ovveroEcco come sono andate le partite dei due giocatori.Per Kostic una larga vittoria con la maglia del Fenebahce contro l'Anderlecht, partita conclusa 3-0 per i turchi, allenati da José Mourinho. L'esterno è partito titolare, rimanendo in campo per l'intera gara. Prestazione positiva per Kostic. Ecco i numeri della sua partita.Vittoria per 2-0 invece per l'Ajax di Rugani contro l'Union Saint Gilloise e qualificazione anche in questo caso in discesa. Il difensore italiano ha giocato 45 minuti riuscendo a tenere la porta inviolata e vincendo tutti i duelli. I numeri della sua gara.Rugani e Kostic sono due dei tanti giocatori che la Juventus ha ceduto in prestito in estate perché non rientravano nei piani del club e di Thiago Motta. Per entrambi comunque operazioni in prestito e non a titolo definitivo. Un prestito secco per Rugani che quindi a giugno tornerà almeno momentaneamente a Torino mentre per Kostic il Fenerbahce ha il diritto di riscatto che potrà eventualmente esercitare a fine stagione.