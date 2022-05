Questa sera la Juventus farà visita al Genoa in quel di Marassi, in una gara che non ha praticamente nulla da chiedere ai bianconeri e tanto invece al Grifone che, è a caccia di punti preziosissimi in ottica salvezza. Ancora dubbi di formazione per mister Allegri, alle prese con le numerose assenze a centrocampo che inevitabilmente lo costringeranno a delle scelte forzate e con ottima probabilità di vedere in campo dal primo minuto il baby Fabio Miretti. Ma quella tra la Vecchia Signora e i rossoblù sarà anche una gara che presenta dei doppi ex e il riferimento va a Domenico Crsicito e a Mattia Perin. Ma quest'ultimi sono solo quelli attuali di una lista infinita di giocatori che hanno vestito entrambe le maglie.



Nella Gallery tutti i doppi ex.