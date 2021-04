Juventus e Genoa sono due società con un rapporto florido di affari tra di loro. Lunga è la lista di giocatori passati dall'una all'altra squadra nell'ultimo decennio e anche prima. In questo momento ci sono quattro giocatori con situazioni "pendenti": Nicolò Rovella, acquistato a gennaio dalla Juve con l'accordo di farlo rimanere al Genoa fino all'anno prossimo; un affare nel quale si sono subito trasferiti alla corte di Preziosi i giovani Portanova e Petrelli. Poi Mattia Perin, in prestito in rossoblu dalla Juve, che potrebbe tornare in bianconero per fare il secondo portiere dietro Szczesny, nel caso in cui Gigi Buffon si ritirasse. Infine Luca Pellegrini e Marko Pjaca, che non si sono affermati in Liguria e sono pronti a rientrare a Torino in estate.