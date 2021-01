Dati i vivacissimi rapporti di mercato tra le due società, Juventus-Genoa è una partita dove si intrecciano e si affrontano diversi giocatori che, sicuramente o solo come suggestioni di mercato, possono o potrebbero vestire l'altra maglia in futuro. A partire da Manolo Portanova, che dalla Juve passerà immediatamente al Genoa nell'affare che viceversa porterà, o a fine stagione o nel 2022, Nicolò Rovella in bianconero. Inoltre nella formazione di Ballardini è attualmente in campo Marko Pjaca, tuttora di proprietà della Juve (mentre sono rimasti a Genova Perin e Pellegrini). Infine, uno in campo uno in panchina, ecco due nomi di cui si parla nell'ambito del casting di mercato juventino per la "quarta punta": Gianluca Scamacca ed Eldor Shomurodov. Insomma, un match dove a ogni contrasto ci si potrebbe trovare davanti un futuro compagno.