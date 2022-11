C'è chi gira con l'obiettivo di tornare alla Juventus. Prestiti e giovani destinati a rientrare, mettendosi in mostra. E' il caso di Rovella, che ha iniziato benissimo a Monza e ha addirittura scomodato uno scout del Manchester City fino all’UPower Stadium solo per lui. Ma la Juventus tuttavia crede in Rovella per il futuro e già dalla prossima stagione. Intanto, la Juve osserva anche Filippo Ranocchia, sempre al Monza, De Winter, difensore centrale belga classe 2002 in prestito all’Empoli, Luca Pellegrini è in prestito secco all’Eintracht e persino Dejan Kulusevski, per cui il Tottenham ha l’obbligo di riscatto se gioca il 50% delle partite di Premier per almeno 45 minuti e il Tottenham si qualifica per la Champions.