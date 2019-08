Nell'ultima settimana di mercato Fabio Paratici dovrà cercare di sfoltire il più possibile la rosa della Juventus ma alla Continassa resta un gruppo (piccolo) di intoccabili che non saranno ceduti neanche in caso di offerte mostre negli ultimi giorni di trattative. I bianconeri speravano di piazzare più colpi in uscita ma a sette giorni dalla fine della finestra estiva il mercato bianconero si è impantanato sulle cessioni. Quelli che resteranno a prescindere a Torino si contano sulle dita di una mano ma ci sono, eccome. Vanno dal portiere Szczesny alla stella della squadra Cristiano Ronaldo e tra loro c'è anche il neo arrivato Demiral. Una mezza sorpresa visto che Paratici ha svelato le tante offerte che ha dovuto rifiutare per il turco dopo il suo arrivo in bianconero. E' un neo arrivato ma nonostante questo la permanenza non era scontata, chiedere a Caldara per conferma...A proposito di Caldara, il Milan è tornato alla carica proprio per il centrale turco, possibile incontro nelle prossime ore ma Paratici ha già respinto tante offerte dichiarando il calciatore incedibile. Tornasse indietro sarebbe l'ennesimo testacoda di questa estate.



NON SUL MERCATO - Dopo la partita di Villar Perosa lo stesso Paratici ha svelato che nessun calciatore della Juve è sul mercato mentre Nedved ha parlato di "occasioni" che potranno arrivare in uscita. Formalmente nessun calciatore è sul mercato (tranne Daniele Rugani), il futuro di tanti altri dipende dalle offerte che arriveranno. Appartengono a questa categoria i vari Bentancur, Emre Can ma anche Pjanic che per offerte superiori agli 80 milioni potrebbe essere lasciato andare. Ipotesi difficilissima, certo, ma la possibilità resta sempre (il giocatore piace al PSG). Anche là davanti la Juve resta con l'orecchio teso al mercato. Dybala, Mandzukic e Higuain restano quelli che la Juve sacrificherebbe più volentieri ma nell'ultima settimana di mercato può succedere davvero di tutto. Nella gallery tutti gli intoccabili della Juve per questa ultima settimana di mercato (esclusi i nuovi arrivati)