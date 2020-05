1









Chi non vorrebbe Kevin De Bruyne? Una delle migliori, se non la migliore mezzala al mondo che sotto la guida di Pep Guardiola al Manchester City è diventato un centrocampista dirompente e completo: fine nell’impostazione grazie ai suoi piedi vellutati, dotato di una lettura del gioco fuori dal normale e letale in fase offensiva, capace di segnare molti gol e servire assist al bacio ai compagni. Per la precisione, sono 9 i centri e 20 le assistenze stagionali, una gioia per i compagni di squadra. La summa delle peculiarità ne fa il giocatore ideale per Maurizio Sarri. Sarebbe l’ideale per qualsiasi squadra, ma per il ‘sarrismo’ calzerebbe a pennello. Certo, ipotizzare il belga alla Juventus in questo momento storico è una suggestione, fantamercato, ma ci sono segnali che virano in questa direzione.



FUTURO IN BILICO - Innanzitutto, il suo futuro nei Citizens è tutt’altro che scontato. Nessuna indiscrezione di mercato, lo ha detto proprio lo stesso De Bruyne al quotidiano Het Laatste Nieuws: "Il City ha detto che ha fatto appello ed è sicuro quasi al 100% di aver ragione, sto aspettando. Mi fido, alla fine di questa vicenda deciderò sul mio futuro. Un anno senza Champions potrei pensare di farlo, ma due sarebbero troppi". Infatti, il Manchester City sta aspettando la sentenza del Tas di Losanna, che si esporrà sull’esclusione della squadra di Guardiola dalle prossime due edizioni di Champions League. Un anno può resistere, due sarebbero troppi per rimandare il sogno di alzare la coppa dalle grandi orecchie. Ipotizzando il classe ’91 sul mercato, l’asta europea sarebbe scontata e a quel punto conterà anche la sua volontà. Ciò che lo spinge alla Juventus è il suo desiderio di giocare con Cristiano Ronaldo, idea che lo stuzzica da tempo.



DE BRUYNE-RONALDO - Da una dichiarazione all’altra, settimana scorsa l’ex Wolfsburg lo aveva rivelato pubblicamente: “Mi piacerebbe giocare con attaccanti simili a Henry o con qualcuno come Cristiano Ronaldo. Gli potrei fare cross a tre metri d’altezza che lui ci arriverebbe comunque, il mio numero di assist spiccherebbe il volo”. Il belga e il portoghese comporrebbero uno degli assi centrocampo-attacco più forti sulla faccia della terra, anche se dal punto di vista economico l’operazione De Bruyne sarebbe fuori portata per i tempi che corrono. Ma c’è un precedente in casa Juve, ovvero il colpo Cristiano Ronaldo, per il quale vale la pena tenere accese le speranze per qualsiasi giocatore. E con il centrocampista del City in squadra, di gol aerei di CR7 come quello segnato contro la Sampdoria, ne vedremmo tanti. Al momento però il nome del belga resta ovviamente solo un sogno di mercato per i bianconeri, sia per il costo del cartellino che per l'ingaggio. De Bruyne però non si nasconde, apre all'addio al City e sogna CR7. E i tifosi della Juve con lui.