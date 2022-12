"Il passo più lungo della gamba", questo il concetto di cui parla la Gazzetta dello Sport. Lo spartiacque è senza dubbioo, con cui il club effettuava la più grande operazione della storia del calcio italiano. Due erano gli obiettivi,Sportivamente parlando, i risultati, scrive il quotidiano, sono stati deludenti (anche se non per colpa del portoghese) mentre sul lato economico si deve fare una distinzione tra il periodo pre covid e quello successivo.Fino alla pandemia, CR7 aveva fatto aumentare le entrate, sia con gli introiti da stadio che con la stipula di ricchi contratti, come quello con Adidas. In più, in Borsa il titolo della Juve toccò il suo massimo storico nell’aprile del 2019, poco prima dell’eliminazione dalla Champions per opera dell’Ajax. Poi l'arrivo del Covid, che fece salire a dismisura l'indebitamento finanziario. Il titolo della Juve i Borsa perse metà del valore in solo un mese e la manovra stipendi, che oggi è al centro delle cronache, è conseguenza diretta del lockdown causa pandemia.- Anni complicati, gli ultimi, anche fuori dal campo appunto.effettuò un esame di italiano per ottenere la cittadinanza e poter essere ingaggiato.Così come pesante sono state le conseguenze dell'annuncio della Superlega (aprile 2021), per cui Agnelli si dovette dimettere da presidente dell'Eca, non riuscendo, almeno per adesso, a portare a termine il progetto.. Tutte tappe che hanno condizionato e influito sulla scelta finale, quella di dimettersi da presidente della Juve pochi giorni fa.