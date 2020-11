Palla in alto, poi scende, impatto aereo con la testa del giocatore, gol. I gol segnati non di piede, come da definizione del gioco del calcio, appunto, ma con la parte del corpo in cima alla figura umana, hanno un fascino tutto particolare. Ed esaltano non solo le qualità tecniche, ma anche quelle atletiche e la scelta di tempo. La Juventus ha pubblicato su Youtube un video nel quale raccoglie alcune delle reti più belle segnate con questo fondamentale: dal volo già entrato nella leggenda di Ronaldo contro la Samp, partendo dall'anticipo di Trezeguet su Dida a San Siro su assist rovesciato di Del Piero... emozioni indimenticabili, tutte da rivivere!