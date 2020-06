"Una coppa miliardaria" titola Tuttosport in prima pagina. "Più forti del coronavirus, gli organici delle due finaliste premiano le scelte di ADL e Agnelli: ecco quanto valgono i loro gioielli". Da Ronaldo a Dybala, da Mertens a Koulibaly. Stelle pronte a scendere in campo all'Olimpico per giocarsi il primo trofeo dell'era post coronavirus. Senza tifosi, ma con una gran voglia di vincere.