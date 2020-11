1









Altra serata di nazionali con un occhio particolare puntato sulla Juventus. Erano quattro oggi i giocatori bianconeri scesi in campo. Sfide intrecciate con il bianconero sullo sfondo: è successo in Portogallo-Francia, dove Ronaldo ha affrontato Rabiot e succederà domani, quando il portiere della Polonia Szczesny si ritroverà davanti Federico Bernardeschi, unico juventino rimasto in azzurro dopo il forfait di Bonucci. In attesa delle gare prossime partite degli altri nazionali impegnati, vediamo come sono andati i giocatori scesi in campo stasera.



