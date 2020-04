3









E' andato via Matthijs de Ligt, ma alla Juve questo è tempo di rientri. Non sono ancora partite le convocazioni ufficiali da parte del club, ma i giocatori - secondo Tuttosport - sono stati messi in preallarme in vista del 18 maggio, data in cui dovrebbero riprendere gli allenamenti collettivi (decreti permettendo). Contando i 14 giorni di quarantena per chi arriva dall'estero, ecco che il gruppo dei 'viaggiatori' dovrebbe rientrare almeno entro il weekend.



Da Cristiano Ronaldo ai sudamericani (tra Brasile e Argentina, la Juve ha 4 calciatori ancora in attesa di informazioni), da Khedira a Szczesny passando per Rabiot. Nella gallery dedicata, le situazioni nel dettaglio.