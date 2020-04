1









E' chiaramente una Pasqua diversa, quella che stiamo vivendo quest'oggi. Tutti in casa, forza maggiore di una situazione al limite del surreale. Eppure, c'è chi se lo fa bastare, e magari - con il proprio esempio - cerca di aiutare a i propri supporters e followers a superare un momento comunque emozionante. Da Ronaldo a Dybala, passando per la tavola imbandita di casa Bonucci. Tutti i calciatori bianconeri sono rimasti nelle loro abitazioni, sparsi per il mondo. Nel giro di 48 ore dovranno essere tutti in Italia in attesa della ripresa degli allenamenti: ultimi bagordi tutti da vivere, dunque. Scorrete in basso per le loro testimonianze.