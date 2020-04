Attraverso il proprio sito ufficiale, la Juventus ha pubblicato una serie di dati e statistiche che hanno caratterizzato la stagione, fino a questo momento, dell’attacco bianconero.



“Settantuno. Sono i gol segnati in stagione in totale dai bianconeri, di cui 50 in campionato. Qui vi abbiamo raccontato come va in rete la Juve in questa stagione. Di seguito i principali facts sugli attaccanti della Juve.



In questo campionato Cristiano ha eguagliato il record di 11 partite consecutive in gol in una singola stagione, ora condiviso con Quagliarella e Batistuta. Ha eguagliato anche il proprio record personale, risalente al 2014.



Ronaldo ha partecipato a 173 azioni di gioco che sono terminate con un tiro, il dato migliore tra gli attaccanti di questo campionato, e ha già eguagliato il suo bottino di gol registrato nella scorsa Serie A, con nove presenze in meno: il portoghese viaggia infatti a una media di 0.95 gol a partita, rispetto allo 0.68 con cui ha chiuso la scorsa stagione.



Tra i giocatori che hanno esordito nell'era dei tre punti a vittoria, CR7 è stato il più veloce a raggiungere le 42 reti (quota attuale), con 52 presenze - prima di lui il record era di 58 gare giocate (Montella, Shevchenko e Ronaldo). In Champions League, ha segnato 18 gol negli ultimi 12 match casalinghi a eliminazione diretta; il conteggio comprende quattro triplette, inclusa quella negli ottavi di ritorno contro l’Atletico Madrid nella scorsa edizione.



Non ci sono appunto solo i gol in un reparto d'attacco, e altri dati importanti lo confermano. Se Cristiano è primo nella Serie A per tiri totali (130) e nello specchio (53), Dybala è il bianconero che crossa di più (84), che finora ha creato più occasioni (47) ed effettuato più dribbling (45).



Sempre da un giocatore avanzato, Cuadrado, arriva il maggior numero di contrasti effettuati, 46”.