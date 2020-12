E' festa grande. Un Natale diverso, atipico, da passare tra pochi intimi in famiglia. I tempi impongono questo e anche alla Juve ci si adegua. Da Dybala a Bonucci, da Morata a Ronaldo. Poi De Ligt e tutti gli altri: la maggior parte dei calciatori bianconeri è rimasta a Torino, ma in tanti sono tornati a casa o, come nel caso di Ronaldo, si sono spostati in altre località.

Tutte le foto e i loro messaggi nella nostra gallery, eccoli qui.