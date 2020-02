Your browser does not support iframes.

La Juventus ha vinto per 3 a 0 contro la Fiorentina, riprendendo la corsa dopo lo stop di Napoli la scorsa settimana. Così, grazie alla doppietta su rigore di Cristiano Ronaldo e la rete di testa di Matthijs de Ligt, i bianconeri riprendono il loro cammino consueto in cima alla classifica, in attesa di sapere i risultati di Inter e Lazio. Partita dai mille volti, con tanti protagonisti, a partire dai due marcatori: CR7 fa nove di fila e 50 reti in bianconero, così non perde occasione di comunicarlo via social, per celebrare un altro successo. "Ottimo essere tornati al successo, sono felice per aver segnato ancora nel nostro stadio. Orgoglioso di aver raggiunto 50 reti in bianconero!" scrive il fuoriclasse portoghese, mentre De Ligt ha trovato il suo primo centro allo Stadium. Tra gli altri protagonisti della gara, anche Douglas Costa, tornato titolare proprio contro la squadra con cui è cominciato il suo calvario con gli infortuni: "​Allerta meteo! Quando la carica è alta pericolo fulmini" scrive proprio Flash.