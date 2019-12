Negli ultimi dieci anni la Juve ha fatto un deciso balzo in avanti nello status del calcio italiano ed europeo. Un bene perché grazie a questa nuova dimensione Madama riesce ad accaparrarsi i migliori calciatori al mondo. Non capita sempre, ovvio, ma non sempre si può vincere.Mica poco per un club che dieci anni fa scendeva in campo (con tutto il rispetto) con i vari Poulsen, Diego o Tiago. Dieci anni fa il Fulham faceva fuori i bianconeri in Europa League, ora la Juve è tra le maggiori contendenti per la vittoria della Champions. La Juve è cresciuta di pari passo con il timore che incute agli avversari, in campo italiano ed europeo.In Spagna, in particolar modo, sembra esserci una discreta ossessione per i colori bianconeri. Specialmente negli ultimi tempi. E' di pochi giorni fa l'ennesimo retroscena proprio su De Ligt, che secondo i colleghi di Mundo Deportivo è stato costretto ad accettare la Juve per assecondare la volontà del suo agente Mino Raiola . Lui a Torino proprio non sarebbe voluto venire ma alla fine i soldi hanno avuto ragione e Raiola ha imposto al suo assistito di trasferirsi sotto la Mole. Erano certi, a Barcellona, che De Ligt avrebbe seguito l'amico De Jong e anticipano una possibile data per vedere il centrale della Juve in blaugrana: 2022.Ma anche la Spagna "madridista" sembra non aver ancora digerito un altro grosso movimento di mercato della Juve: l'acquisto di Cristiano Ronaldo. Ieri MendesEppure secondo Diario Gol CR7 sarebbe pronto a salutare tutti al termine della stagione per tornare allo Sporting o al Manchester United oppure per provare un altro top club europeo: il Psg. Una piccola grande ossessione nei confronti della Juve che cresce di anno in anno e spaventa avversari e concorrenti, in Italia e in Europa.